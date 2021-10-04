خدمات مجانية بمعرض «تراثنا» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف عليها

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديم خدمات تسويقية متنوعة ومجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة، خلال فعاليات معرض «تراثنا»، الذى ينظمه الجهاز تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضح الجهاز، أنه يتم تقديم هذه الخدمات من خلال وحدات متخصصة لتطوير الأعمال والمشروعات، والتي تضم عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

وقال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، إن كافة الخدمات التي تقدمها وحدة تطوير المشروعات الصغيرة مجانية، وبهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على تسويق منتجاتهم بطرق حديثة ومبتكرة.

وضع علامات تجارية وطرق التسويق والتصوير

وأشار رئيس القطاع، إلى أن تلك الخدمات وضع علامات تجارية مناسبة لمشروعاتهم والترويج لمنتجاتهم عن طريق التصوير الاحترافي للمنتجات، وتصميم المواقع الإليكترونية وتصميم الجرافيك، وغيرها.

وأضاف عباس، أنه هناك عدد من الخدمات الأخرى مثل تقديم الخدمات الاستشارية في مجال تنمية الأعمال والتسويق والتصدير، بالإضافة إلى تعليمهم أسس تصوير المنتجات باستخدام الهاتف المحمول وآليات التسويق الإلكتروني والاشتراك في منصة المشروعات، والتعريف بأنشطة الجهاز المالية وغير المالية والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد.

نخطط للوصول لأصحاب المشروعات بالمحافظات لمساعدتهم

وأكد عباس، على أنَّ الخدمات التي تقدمها الوحدة تأتى في إطار توسع الجهاز في دعم أصحاب المشروعات فنيًا، حيث يتم حاليًا التخطيط للوصول لأصحاب المشروعات في أماكن تواجدهم بجميع المحافظات من خلال وحدة متنقلة لتطوير المشروعات الصغيرة، لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

تعاون الجهاز مع الأمم المتحدة

ويتعاون الجهاز مع عدد من الجهات المانحة لتقديم هذه الخدمات خلال الدورة الحالية من معرض تراثنا، وهي «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والسفارة الكندية في القاهرة»، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الجهاز والجهات الدولية المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية.