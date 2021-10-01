محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع المتفرعة من «الأهرام»

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير عدداً من المحاور المرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة، وأكدت المحافظة، في بيان صادر عنها اليوم، حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد أعمال رصف وتطوير عدداً من تفرعات شارع الأهرام، حيث عاين مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحي العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات الهامة لشارع الأهرام ويربط بين شارعي الأهرام والملك فيصل .

تكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال

ووجّه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتشديد على الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال موجها بعدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق.

واطلع محافظ الجيزة من رئيس حي العمرانية على نسب استكمال أعمال التطوير بشوارع «الجابري وعمر ابن أبي ربيعه ومدكور»، وإجراء تنسيق عام لتلك الشوارع والتي تعد متفرعات من شارع الأهرام بالإضافة إلى البدء بفرد طبقة الدقشوم بشارع عبد الرحمن حسني المتفرع من ناصر الثورة و شارع القاهرة المتفرع من شارع الجابري.

رفع تجمعات المخلفات وشفط المياه المتراكمة

وتابع محافظ الجيزة ميدانياً أعمال رفع تجمعات المخلفات وشفط المياه المتراكمة بنفق أبو زارع بحي العمرانية وذلك لتسهيل مرور المواطنين، حيث كلف المحافظ رئيس حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بحل مشكلات طفح الصرف الصحي بمحيط نفق أبو زارع مع التشديد علي ضرورة الحفاظ علي النفق بحالة جيدة.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل بمحور الفريق كمال عامر «ترعة الزمر»، بالإضافة إلى أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائري بنطاق أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة .