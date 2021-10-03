النواب يعلن التشكيل النهائي للجان النوعية.. 9 احتفظت بهيئتها دون تغيير

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التشكيل النهائي لـ25 لجنة برلمانية، حيث احتفظت 9 لجان بذات تشكيلها دون تغيير، وجرى اختيار رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية.

وأسفرت انتخابات اللجنة التشريعية، عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة، وفاز بالوكالة، إيهاب الطماوي واللواء يحيى عيسوي، بينما فاز بأمانة السر علي بدر.

أحمد العوضي رئيس للجنة الدفاع والأمن القومي

وأسفرت انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي، عن فوز اللواء أحمد العوضي برئاسة اللجنة، الذي شغل موقع القائم بأعمال رئيس اللجنة، بعد وفاة اللواء كمال عامر، وفاز بالوكالة النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيى، بينما فاز بأمانة السر محمد راضي.

ولم تشهد لجنة حقوق الإنسان أي تغييرات في هيكلها، حيث فاز النائب طارق رضوان برئاسة اللجنة، والدكتور أيمن أبوالعلا ومحمد عبدالعزيز بالوكالة، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وشهدت انتخابات لجنة الاتصالات تغييرات في منصب الوكيلين، حيث فاز أحمد نشأت ومارثا واصف، بدلا من يوسف الشاذلي وأحمد زيدان، بينما احتفظ النائب أحمد بدوي بمنصب رئاسة اللجنة، واحتفظ محمد يسري عبادة بأمانة سر اللجنة.

تغييرات محدودة في «الشؤون الأفريقية»

واحتفظت لجنة الطاقة والبيئة بذات تشكيلها، حيث فاز النائب حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وبالوكالة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي، وبأمانة السر خالد مشهور، بينما شهدت لجنة الشؤون الأفريقية، تغييرات محدودة على مقعد الوكيل، وفاز برئاستها النائب شريف الجبلي، والوكيلين سعداوي راغب ضيف الله، وعمرو هندي، بدلا من رزق جالي نصر الله، واحتفظت الدكتورة رشا أبو شقره بأمانة سر اللجنة.

حسام غالي وكيل «شباب النواب» وحازم إمام «أمين السر»

كما احتفظ النائب محمود حسين برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وحدثت تغييرات في الوكالة وأمانة السر، حيث فاز سامر التلاوي وحسام غالي بالوكالة، وفاز بأمانة السر حازم إمام، واحتفظ النائب هشام الحصري برئاسة لجنة الزراعة، والوكيلين صقر عبدالفتاح وحسن عبدالوهاب، بينما تغير موقع أمانة السر، وفاز محمد محمود عبدالقوي بدلا من علي أحمد علي أحمد، واحتفظ النائب عماد سعد حمودة برئاسة لجنة الإسكان، وحدث تغيير في الوكالة وأمانة السر، وفاز طارق شكري وأحمد عبدالمجيد بالوكالة، بدلا من إيهاب منصور، واحتفظ أمين مسعود بأمانة السر.

واحتفظ النائب عبدالهادي القصبي، برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، والوكالة أحمد فتحي ورضوى جعفر، وأمانة السر حسن المير بدلا من هند حازم، وشهدت لجنة الشؤون الاقتصادية تغييرا محدودا على الوكالة، حيث فاز برئاستها أحمد سمير، وبالوكالة محمد سليمان، ومحمد علي عبدالحميد بدلا من أحمد فرغل، و ظل أحمد دياب أمينا للسر.

«الخطة والموازنة» تحتفظ بتشكيلها

وكذلك احتفظت لجنة الخطة والموازنة بتشكيلها، حيث فاز النائب فخري الفقي بمنصب الرئيس، والوكيلين ياسر عمر شيبة ومصطفي سالم، وأمين السر عبدالمنعم إمام، كما احتفظت لجنة الصناعة أيضا بتشكيلها، حيث يرأسها النائب معتز محمد محمود، والوكيلين محمد السلاب ومحمد سعد عوض الله، وأمانة السر شحاتة عبدالحافظ.

وأسفرت انتخابات لجان النواب عن احتفاظ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتشكيلها، وفاز بالرئاسة محمد كمال مرعي، والوكيلين هالة أبو السعد ومحمد الجارحي، وأمانة السر النائبة مارسيل سمير.

واحتفظت لجنة النقل والمواصلات بتشكيلها ذاته، حيث يتولى النائب علاء عابد رئاستها، والوكيلان وحيد قرقر ومحمود الضبع، وأمانة السر النائب محمد عوض السيد، واحتفظت لجنة العلاقات الخارجية بنفس التشكيل، حيث فاز كريم درويش بمنصب الرئيس، والوكيلين وسيم فخري تواضروس وسحر البزار، وأمانة السر أميرة صابر.

درية شرف الدين تحتفظ برئاسة «ثقافة النواب»

وشهد تشكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار تغييرا محدودا، حيث فاز بالرئاسة درية شرف الدين، والوكيلين يوسف الحسيني ونادر مصطفى، وأمانة السر هند رشاد، وفاز النائبة نورا علي برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، بينما شهد مقعدي الوكالة تغييرات، وفاز سيد قاسم وأحمد الطيبي، بدلا من عمرو هندي ومحمد عبدالمقصود، وأماني الشعولي بأمانة السر.

واحتفظت لجنة الصحة بهيئة مكتبها باستثناء مقعد أمانة السر حيث فاز الدكتور أشرف حاتم بمقعد الرئاسة، والوكيلين محمد الوحش ومحمود أبو الخير، وبأمانة السر كريم حلمي بدلا من الدكتور عبدالمنعم شهاب.

علي جمعة يحتفظ برئاسة «دينية النواب»

وفي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، احتفظ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة، واحتفظ الدكتور أسامة العبد والدكتور منصف نجيب بوكالة اللجنة، وبأمانة السر الدكتور محمد أبوهاشم، أما في لجنة القوى العاملة، فاحتفظ النائب عادل عبدالفضيل برئاسة اللجنة، والوكيلين سولاف درويش، وإيهاب منصور، بدلا من النائب أحمد مهني، وأمانة السر ألفت المزلاوي، بدلا من عبدالفتاح محمد.

واحتفظ النائب عاطف ناصر برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما فاز بالوكالة، محمد حمدي دسوقي، ونافع عبدالهادي، بدلا من النائب إبراهيم محمد إبراهيم، واحتفظ بأمانة السر هشام حسين، كما احتفظت لجنة التعليم والبحث العلمي بكامل هيئاتها، وضمّت الدكتور سامي هاشم في رئاسة اللجنة، والوكيلين ماجدة بكري ومنى عبدالعاطي، وياسمين أبوطالب في أمانة السر.

وفي لجنة الشؤون العربية، احتفظ النائب يسري المغازي برئاسة اللجنة، والوكيلين عباس السادات وأحمد فؤاد أباظة، وأمين السر أحمد مقلد، واحتفظت لجنة الإدارة المحلية بنفس التشكيل، والنائب أحمد السجيني رئيسا، والوكيلين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين السر عمرو درويش.