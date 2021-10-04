استقبال أكبر «ونش» بالعالم لاستخدامه في بناء أطول صاري بالعاصمة الإدارية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء الأدبية، لأكبر ونش في العالم وتصل حمولته إلى 1200 طن كما يبلغ وزنه 400 طن، ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات، والتي تستخدم في أعمال الإنشاءات.

استخدام الونش في تشيد صاري العاصمة الإدارية الجديدة

‎وتابعت المنطقة الاقتصادية، في بيان صادر لها اليوم، أنه تم استقبال هذا الونش مفكك ليتم تركيبه بواسطة إحدى شركات المقاولات الوطنية والذي سيتم استخدامه في تشييد وبناء أطول صاري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبلغ ارتفاع هذا الصاري 191 متر.

تطوير الموانئ

‎وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن موانئ المنطقة الاقتصادية شهدت عمليات تطوير منها المرافق والبنية التحتية والخدمات والميكنة الإلكترونية وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مؤكدًا أن التطوير أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحر الأحمر والبحر المتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

استمرار التنمية يؤكد قدرة الموانئ على تحقيق المزيد من الأهداف

ولفت زكي، إلى أن استمرار التنمية يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مضيفًا أن عمليات التطوير للموانئ تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع وكذلك استقبال أضخم السفن العالمية وأيضا استقبال معدات ومهمات المشروعات القومية.

وأوضح زكي، أن التطوير ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة الموانئ في عمليات تداول مثل هذه الحمولات.