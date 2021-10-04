«المياه»: تجهيز محطات الرفع وشبكات الصرف للحصول علي شهادة TSM الدولية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الشركة على تطوير كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.

تجهيز محطات وشبكات الصرف الصحي لمدينتي شرم الشيخ والطور

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم، أنها نظمت ورشة عمل بقطاع جنوب سيناء، من خلال إدارة الدعم الفني لـ TSM بالشركة القابضة، بمشاركة مديري الصرف الصحي ومديري محطات الرفع ومديري شبكات الصرف الصحي، وتهدف الورشة لتجهيز 5 محطات وشبكات الصرف الصحي لمدينتي شرم الشيخ ومدينة الطور.

الحصول علي شهادة الادارة الفنية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تجهيز جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع وشبكات الانحدار علي مستوي جميع شركات الشركة القابضه للحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، تنفيذًا لخطة عمل الشركة القابضه بقطاع التشغيل والصيانة.

وقال إن الورشة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية لمحطات الرفع، والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف الصحي، واتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل التشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات.

كفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب

وأوضح أن حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وقال المهندس ناصر طه، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدمة بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.