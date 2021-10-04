القابضة للمياه: ملتزمون بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات بأسيوط والوداي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعها الدوري لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المجتمع المصري.

تطوير شامل للبنية الأساسية بـ149 قرية

وتابع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

جدول زمني لإنجاز الأعمال في الأوقات المحددة

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، ووضع برامج تنفيذية بتوقيتات محددة لإنجاز الأعمال التنفيذية للمشروعات التي تشمل أعمال توسعات، وإنشاء عدد 6 محطات مرشحة، وإنشاء عدد «1»مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، وإعادة تأهيل عدد «7» محطات قائمة بإجمالي تحسين طاقات 280.6 ألف م3/ يوم من كمية المياه.

مد وتدعيم مياه الشرب للمناطق المحرومة

وأوضح أن الأعمال تمتد لتشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس و وصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بطول 245.5 كم، وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية وشراء 245 جهاز قياس، ومد وتدعيم 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقري، وإنشاء وحدتين لمعالجة أملاح الحديد والمنجنيز، بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من المياه، وإحلال وتجديد عدد 30 بئر ارتوازي لتضيف 39 ألف م3/يوم من المياه.

الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية

وأكد على أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين، فضلا عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إنشاء مقر توعوي بكل مناطق العمل ليكون على أتم استعداد لاستقبال استفسارات المواطنين وشكواهم ويكون له الجانب الأكبر في توعيتهم بأهمية الحفاظ على المشروع.