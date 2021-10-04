أشرف رشاد: في ذكرى أكتوبر نحقق انتصارات يومية في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والتي نجحت فيها مصر في الانتصار على عدو غادر.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «إذا كنا نتحدث عن انتصار أكتوبر الذي مر عليه سنوات، فنحن نحقق انتصارات يومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القضاء على الفقر والعوز وتلبية احتياجات المواطنين»، متابعًا: «هذه السنوات التي نعيشها نحقق انتصارا جديدا نحو مصر الجديدة كل يوم».

تغليظ عقوبة التنمر

وأعلن أشرف رشاد، موافقة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن مشروع القانون يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة مهمة نحو حفظ فئة مهمة في المجتمع ولها حقوق كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نتمنى مزيدا من هذه القوانين التي تحمي حقوق فئة هامة من أبناء الشعب المصري.

وتوجه أشرف رشاد، بالشكر لمقدم مشروع القانون، النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.

سحر طلعت مصطفى: تغليظ العقوبة يؤكد مبدأ الانحياز للفئات الضعيفة

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة المقدم من النائب محمد السلاب، يعد جزءا من مجموعة تشريعات الجمهورية الحديثة تهدف لدمج ذوى الإعاقة بشكل إيجابي في المجتمع وضمان حقوقهم وكرامتهم وآدميتهم وحمايتهم من أي إهانة قد يتعرضون لها لأي سبب ومن أي حد.

وأكدت مصطفى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه يؤكد مبدأ انحياز المجتمع للفئات الضعيفة، وهو ما يعد من أهم مبادئ حقوق الإنسان التى تعبر عن روح الرحمة بين أفراد الشعب، على أن يكون مشروع القانون بادرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.