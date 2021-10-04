محافظ قنا يوجه بسرعة إزالة التعديات على نهر النيل

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

البدء بإزالة الحالات البسيطة وذات الأولوية

وأوضح محافظ قنا، في بيان، اليوم الاثنين، أن مديرية الموارد المائية والري، أعدت بيانًا بموقف التعديات على المجاري المائية وتم تسليمه للوحدات المحلية، حتى يتسنى لها إعداد خطة زمنية مجدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لبدء حملات الإزالة الفورية على التعديات المستهدفة.

ووجه «الداودي»، بضرورة البدء لإزالة الحالات البسيطة وذات الأولوية، لاسيما التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، وإرسال تقرير يومي بالأعمال المنفذة لوحدة استرداد أراضي الدولة، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن حالات التعدي وحالات الإزالة وموقف طلبات التقنين لتكون مرجعًا لمتخذي القرار.

محافظ قنا: نستهدف تحقيق أكبر قدر من الإزالات

كما شدد على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة، لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

يُذكر أن المحافظة شاركت في تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أراضي طرح النهر، ونجحت في إزالة 233 حالة تعد من إجمالي 172 حالة مستهدفة بنسبة 130٪، كما نجحت في إزالة 27 حالة تعد على أملاك الري ضمن المرحلة الأولى من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.