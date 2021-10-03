إزالة 7 حالات تعدي على حرم نهر النيل بقنا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع هندسة حماية النيل بقنا 7 حالات تعدٍ بالردم على حرم نهر النيل بمساحة 145 مترًا بمدينة قنا.

رئيس مدينة قنا: إزالة كل التعديات على المجرى المائي

وصرح أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وتوابعها بالتنسيق مع هندسة حماية النيل وإدارة الري الموارد المائية بقنا، يواجهون بكل حزم لجميع أشكال التعدي على حرم نهر النيل وشبكات الترع والمصارف وجميع الموارد المائية بقنا، حفاظاً على منافع الري، لما يمثلونه من شريان الحياة لمصر، والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفروعه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

القضاء على مصادر التلوث للنهر النيل

ويأتي ذلك وفقًا لاهتمام الدولة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة إزالة جميع التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره، وبهدف الحفاظ على القطاع التصميمي للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التي تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات «الصيف» أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

يذكر أن محافظة تقوم حاليًا على حصر جميع التعديات على المديرية المالية لإزالتها خلال الفترة القادمة، وضمن قرارات الرئيس السيسي بإزالتها خلال 6 أشهر التي حددها للحكومة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الري وحماية النيل والمحليات والشرطة.