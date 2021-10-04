وزير الري: حملة كبرى لإزالة التعديات على النيل بجميع المحافظات (صور)

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لـ«الوطن» أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة معداتها لتنفيذ حملة إزالة كبرى في جميع المحافظات المطلة على نهر النيل للانتهاء من كافة التعديات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه خلال ستة أشهر.

تقرير يومي عن تنفيذ الإزالات

وأوضح أنه يتسلم تقريراً يومياً من وكلاء وزارة الري بالمحافظات، عن موقف إزالة التعديات على النيل، والمتبقي منها.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ 70 إزالة لتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، في نطاق محافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية ودمياط وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 64830 إزالة.

إزالة 11324 متر مربع في القليوبية

وأوضحت في تقرير لها، أنه تم تنظيم حمله مكبرة في محافظة القليوبية، لإزالة التعديات علي ترعتي الإسماعيلية وأم الفئران بزمام هندسة ري شبرا بمعرفه لجنه من هندسة ري شبرا وبحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ووجود قوه أمنية من مركز قسم ثاني شبرا الخيمة والمسطحات المائية، بقياده مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ ١٠ قرارات إزالة بمساحة 11324 متر مربع عبارة عن مخالفات مباني وقد تمت الإزالة بمعدات و عمال الهندسة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد شدد خلال افتتاح محطة بحر البقر الأسبوع الماضي بشرق بورسعيد، على ضرورة إزالة كافة التعديات على نهر النيل خلال ستة اشهر، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والقوات المسلحة و وزارة الداخلية.

197 ألف حالة تعد على النيل

وكان وزير الموارد المائية والري قد أكد أنه لا تزل هناك 197 ألف حالة تعد على النيل قائمة حتى الآن، وهو ما أثر على مجرى النيل، وأصبح فرع رشيد غير قادر على استيعاب تصرفه السابق وهو 80 مليون متر مكعب، وأصبح استيعابه لا يزيد على 30 مليون متر مكعب فقط من مياه نهر النيل.

وبحث عبد العاطى، أمس، مع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.