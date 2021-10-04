خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المرحلة الثانية

بالتزامن مع إعلان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ازدادت عمليات البحث عن خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عبر محرك البحث الشهير «جوجل» وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وأشارت الوزارة إلى كيفية التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة على النحو التالي:

1- التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــــــا، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

مع مراعاة أن يتم التسجيل من جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل، ويجب كتابة الرقم القومي والانتظار قليلًا حتى تتم المراجعة ويفتح الموقع كتابة باقي البيانات.

2- تتتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

3- حال الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

4- يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

5- إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وحال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

وبناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

3- 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ إعاقات المرحلة الثانية تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

وبالنسبة لإعاقة العين الواحدة تكون مرتبطة بقوة إبصار العين الأخرى، فإذا كان هناك عين مفقودة والأخرى أقل من 18/6 فينطبق عليه مفهوم الشخص ذوي الإعاقة، أما إذا كانت قوة إبصار العين الأخرى 18/6 فأكثر فلا تنطبق عليه مفهوم الشخص ذوي الإعاقة.