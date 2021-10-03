أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الأولى، استخراج نحو 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، ومن المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 مليون مواطن، لتزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موقع التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موقع التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات التسجيل، وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

موقع التسجيل في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

1. التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان من هنــــــــــا، للحصول على ميعاد ومكان الكشف الطبي.

2. تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

3. في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

4. يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

5. يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج البطاقة:

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

3. عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.

مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- توفير العناية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

- إتاحة فرص العمل والتعليم لهم.

- التمتع بالإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المعينة.

- التمتع بالخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- يستطيع ذوي الإعاقة أن يتمتع بالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معاشين في وقتِ واحد دون حد أقصى لذلك.

- تعيين 5% منهم سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

- يُعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الرسوم المقررة لعمل فحص طبي داخل القومسيون الطبي إذا أراد أن يحصل على سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ إعاقات المرحلة الثانية تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.