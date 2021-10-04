التضامن: بطاقة الخدمات المتكاملة نقلة نوعية في التعامل مع ذوي الهمم

قالت أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن مصر أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الهمم بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الذي يضمن أن يكونوا على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين.

ما هي الإعاقات؟

أضافت طراف خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن هذا القانون يتيح لهم كارت إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة، وطبقا للمادة 2 من القانون، فإن هذا الشخص هو المصاب بخل جزئي أو كلي في الوظائف الذهنية أو الحسية أو الحركية يمنعه من المشاركة بشكل فعال على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع.

كارت ذكي

وتابعت طراف، أن هذه البطاقات عبارة عن كارت ذكي يضمن حصول الأشخاص ذوي الهمم على حقوقهم، موضحة أنه جرى ميكنة المنظومة، حيث يسجل الشخص بياناته على موقع وزارة الصحة ويتم تحديد موعد الكشف الطبي، وإذا جرى قبول الكشف والطلب تُرسل الوزارة تقريرًا طبيًا إلى مكتب تأهيل قريب من محل سكنه، ثم يتم الكشف الوظيفي على الشخص المتقدم وبعدها يحصل على الحقوق التي تتيحها البطاقات.

قاعدة بيانات الأولى من نوعها في مصر

وأكدت معاون وزيرة التضامن، أنه أصبح لدينا قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها في مصر، لأن الدولة المصرية لم تكن تمتلك قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الهمم، وبموجبها يحصل ذوي القدرات الخاصة على الخدمات المتكاملة، وتم التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية حتى تكون البطاقة ذكية ومؤمنة.