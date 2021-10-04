يبحث كثير من ذوي الإعاقة عن لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، حيث أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الخدمات المتكاملة هي التسهيلات والمزايا التي يحصل عليها الشخص ذوي الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية، مثل «الرعاية الصحية، الالتحاق بالتعليم الدامج، تسهيلات النقل والمواصلات، إتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة» وغيرها من الخدمات التي أقرتها التشريعات.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات من خلال لينك الاستعلام

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك عدة خطوات للاستعلام عن البطاقة من خلال لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، بعد 10 أيام، تتمثل فيما يلي:

- الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة http://Rdis.moss.gov.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، والضغط على أيقونة استعلام.

- يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، إما أنّ الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو تظهر موافقة الوزارة على صدور البطاقة، أو أنّ الطلب مرفوض بسبب عدم استيفاء بعض الشروط.

مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن، المستندات الرسمية والأوراق المطلوبة لاستخراجها، كما يلي:

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

- استمارة النت بطباعة موعد الحجز.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت القباج، إلى أنّه من المتوقع أن تخدم المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة من 3 إلى 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة تتمثل فيما يلي:

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة التعويضية الواردة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الإعفاء من الضرائب على الدخول الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات، والاشتراكات في مراكز الشباب والأندية، ودخول المتاحف والمناطق الأثرية مجانا.