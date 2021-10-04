إخلاء سبيل المتهمين بـ«رقصة العراه» في حفل جهاز عروس بنجع حمادي

قال العمدة جمال فؤاد، عمدة قرية «النجاحية»، بمركز نجع حمادي، التي شهدت واقعة رقصة «الشباب العراة»، خلال نقل جهاز عروسة، إن النيابة العامة أخلت سبيل 4 من المتهمين في الواقعة.

عمدة قرية النجاحية: نرفض تلك الممارسات

وأوضح العمدة «جمال»، إنه يرفض تلك الممارسات وستكون هناك وقفة ضد ذلك في القرية، موضحا أن الواقعة أثارت غضب أهالي قنا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذين تداولوا الصور، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك لضبط المشاركين في رقصة نقل جهاز عروسة بالقرية، وقال العمدة، إن سوفيعقد جلسة أخرى مع كبار العائلات في القرية لمناقشة تلك الظاهرة والعمل على منعها في كل المناسبات.

رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يثيرون الواقعة

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا صورا لمجموعة من الشباب، بقرية النجاحية يرقصون شبه عراة، حاملين سيوف، الأمر الذي قد يعرض المواطنين للخطر، فضلا عن أنها منافية لعادات وتقاليد المجتمع القنائي.

وعمت موجة من الغضب بين أهالي محافظة قنا ضد الشباب واعتبروهم منبوذين وأنهم يقلدون رقصات «عبدة موته»، التي لا تعبر عن أهل الصعيد خاصة في المناسبات والأفراح، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتحرك لمنع وانتشار تلك الأعمال.

كان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، إن قوة أمنية تواصلت مع عمدة قرية النجاحية وتعرفوا على الشباب وتم ضبطهم وجرى التحقيق معهم من قبل الشرطة والنيابة العامة التي قررت اليوم إخلاء سبيلهم.