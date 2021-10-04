«الداخلية» توزع حقائب مدرسية على التلاميذ بجميع أنحاء الجمهورية

وزعت وزارة الداخلية عددا من الحقائب المدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات.

الوزارة تشارك المواطنين في مختلف المناسبات

قامت الوزارة بتجهيز «حقيبة مدرسية» لإهدائها للأطفال بدور «الأيتام – الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة» من أجل تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

راعى الضباط والأفراد المشاركون في المبادرة، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة.

توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

كما انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، من أجل توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg» وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.