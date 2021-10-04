أعضاء «الاتحاد من أجل المتوسط» يزورون الأهرامات والمتحف المصري

زار عدد من أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، أهرامات الجيزة و المتحف المصري بالتحرير، علي هامش زيارتهم الحالية لمصر لحضور المؤتمر الوزاري الثاني للبيئة للاتحاد، والذي تستضيفه القاهرة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر بمشاركة وزراء البيئة وممثلي 41 دولة من الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

أعضاء الوفد انبهروا بالحضارة المصرية

وحرص أشرف محي الدين، مدير عام منطقة أثار الهرم، على اصطحاب الوفد في جولة بالأهرامات الثلاثة و منطقتي أبو الهول و البانوراما، وقد استمتع أعضاء الوفد بدخول هرم خفرع، وأعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات و إعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

جولة بقاعات المتحف المصري

كما زارا اثنين من سكرتارية المؤتمر المتحف المصري بالتحرير، وكانت في استقبالهم، صباح عبد الرازق مديرة المتحف، واصطحبهم أحمد سمير، أمين المتحف المصري، في جولة داخل القاعات المختلفة.