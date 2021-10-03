«العناني» يشدد على ضرورة التعاون لدفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر

وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه اليوم، مع قيادات الوزارة، بأهمية تكاتف الجميع معًا والعمل سويًا بما يساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر واستعادة مصر لمكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

تفاصيل اجتماع «العناني» مع قيادات وزارة السياحة

وتناول الاجتماع عدد من الملفات أبرزها الترويج والتنشيط السياحي لمصر، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين كافة قيادات الوزارة والأطراف ذات الصلة بهذا الملف.

وحضر الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، وإيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة.

وفي بداية الاجتماع، شكر خالد العناني أحمد يوسف مساعد الوزير للتنشيط السياحي على كل ما بذله من جهد خلال فترة تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة وما حققه من نجاحات وإنجازات، كما أكد على أهمية استمراره في بذل مزيد من الجهد الفترة القادمة بالتنسيق مع فريق العمل بالوزارة والهيئة.

استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي

كما شهد الاجتماع، مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، والذي أصدر الوزير قراراً باعتماده خلال سبتمبر الماضي، وخاصة في ظل استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وكذلك في ظل دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

وشمل الاجتماع أيضًا، مناقشة آلية اختيار الشركة الدولية التي ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية والتي ستطلقها الوزارة لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي وفقاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي أعدها التحالف الكندي الإنجليزي وتسلمتها الوزارة في شهر أغسطس الماضي حيث أنه من المقرر أن يتم التقييم والاختيار ما بين أفضل العروض المقدمة فنياً ومالياً.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه وزير السياحة بأن يتم الدعوة لعقد اجتماعات مهنية موسعة خلال الفترة المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه الخمسة وجمعيات المستثمرين السياحيين.