عاطل ينصب على 35 مواطنا بحجة السياحة في تركيا: «هارب من 12 حكم»

تمكن عاطل وهارب من السجن، من النصب على عشرات المواطنين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدعاء أنه وكيلا لكبرى الشركات السياحية التي تنظم رحلات داخل وخارج مصر، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم عبر أحد تطبيقات شركات المحمول، ثم تهرب ولم يتمكنوا من الوصول إليه مرة أخرى.

شركات وهمية

تفاصيل خطة المتهمة حسب التحريات تلخصت في إنشائه العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأسماء شركات سياحة معروفة، ثم أعلن عن تنظيمه رحلات داخل وخارج مصر بأسعار زهيدة، خاصة إلى تركيا، وعندما استقبل طلبات من المواطنين لتنظيم رحلات لهم طلب منهم تحويل الأموال له.

واستقبل المتهم تحويلات الأموال من ضحاياه عبر تطبيق إحدى شركات المحمول، ووصل عدد ضحاياه إلى 35 مواطنا استولى منهم على ما يزيد على 150 ألف جنيه، ثم اختفى تماما، ولم يتمكنوا من العثور عليه أو الوصول إليه، وأغلق هواتفه.

محترف نصب

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نصب واحتيال «مجهول» على المواطنين، من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على تنظيم العديد من الرحلات السياحية «الداخلية والخارجية»، وتوفير تذاكر طيران وتأشيرات سفر بأسعار مخفضة، مستخدما عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منتحلا من خلالها صفة شركات سياحية، ما دفع العديد من راغبى الاستفادة من تلك العروض بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له عبر تطبيق لإحدى شركات الاتصالات، وإرتكابه 35 واقعة بالأسلوب ذاته.

هارب من 12 حكما

وتبين أن وراء إرتكاب تلك الوقائع أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم قضائي متنوع، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام في الجيزة.

وأشارت التحريات إلى تغيير المتهم محل إقامته بصفة دورية؛ للحيلولة دون الإيقاع به وضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها، وكذا إنشائه وإدارته 6 صفحات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، يزاول من خلالها نشاطه الإجرامي، ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وضحاياه «شريحتين لرقم محدد»، والمُرتكب من خلالهما غالبية الوقائع مسجلين ببيانات مغايرة لمستخدمها الفعلي للتحايل والحيلولة دون تحديده وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع بقصد النصب على المواطنين، وتحقيق مكاسب مالية، وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.