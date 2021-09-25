شكري: مصر تتعرض لمواقف إثيوبية متعنتة بشأن السد.. ونثق في الكونغو

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن مستجدات قضية السد الإثيوبي، واحتمالات وجود لتدخل أمريكي دعما لمفاوضات جديدة، مشيرا إلى أنه اهتم في كل لقاءاته التي عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوضيح ما وصل إليه الموقف المصري، وتطلعه إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم وما تتعرض له مصر من مواقف إثيوبية متعنتة.

مصر تضع ثقتها في الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر قناة «on»، أن مصر تضع ثقتها في الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن استئناف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وفقا للمخرج الذي صدر عن مجلس الأمن، «كانت هناك زيارة لوزير خارجية الكونغو قدم خلالها مستندا طرحه على الأطراف الثلاثة –مصر والسودان وإثيوبيا- لتقييم إلى أي مدى يصلح لاستئناف المفاوضات».

شكري: ندرس المستند الكونغولي

وأكد وزير الخارجية: «المؤسسات المصرية المعنية تدرس هذا المستند حتى يتم الإجابة وتقييمه، وليست هناك دعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى في تاريخ محدد، لكن هناك اهتمام بإطلاق الدول الثلاث على الأفكار الكونغولية، بما يعد أساسا لاستمرار المفاوضات، وإذا كان هناك توافق فيما بينها فإن الجانب الكونغولي سوف يوجه الدعوة إلى استئناف المفاوضات».