الإعلان عن وظيفة مدير مراكز الامتحانات الإلكترونية بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير مراكز الامتحانات الإلكترونية المركزي بالجامعة»، الذي بدأ تشغيله بشكل جزئي ويشمل 3 مراكز فرعية ومركز بيانات رئيسي بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات، في إطار حرص الجامعة على تطوير البنية الرقمية للجامعة لتحقيق متطلبات جامعات الجيل الرابع، حيث قامت الجامعة بإنشاء مراكز الاختبارات الالكترونية وإتاحتها بشكل مركزي على مستوى الجامعة.

شروط التقدم للوظيفة:

أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من أصحاب التخصصات المناسبة أو لدية مهارات تقنية في مجال المركز والتحول الرقمي.

أن يكون لديه إلمام كامل بالنظم الإلكترونية لجامعة المنصورة.

أن يكون على دراية كاملة بأدوات التحول الرقمي التي يتبناها وينظمها المجلس الأعلى للجامعات.

أن تكون لدية خطة لتشغيل وإدارة وتحديث المراكز.

مهام المنصب

إدارة فريق عمل للتواصل مع جميع الكليات وتمثيل حلقة وصل مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لإعداد الجداول الزمنية لجميع الاختبارات الإلكترونية.

اتخاذ القرارات في إطار مؤسسي بما يضمن حسن سير العملية الامتحائية.

إدارة الموارد المادية والإمكانيات البشرية المرتبطة بالمراكز.

التنسيق بشكل كامل مع مركز تقنية الاتصالات والمعلومات.

التنسيق بين قطاعات شئون التعليم والطلاب بكليات الجامعة المختلفة بشكل مركزي ومن خلال الإدارة العليا للقطاع.

توثيق وأرشفة النشاط اليومي للمراكز سواء في أعمال الامتحانات أو أي أعمال أخرى يقوم بها المركز داخل المقر المخصص له.

التقدم للوظيفة

وعلى من يرغب في التقدم للوظيفة أن يرسل البيانات التالية على البريد الالكتروني cio@mans.edu.eg

سيرة ذاتية محدثة.

بيان حالة معتمد.

بيان تدرج وظيفي

خطة مختصرة لإدارة وتشغيل وتحديث المراكز وتصور لمنظومة التحول الرقمي والجامعات الذكية.

وأخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 7/10/2021.