حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج الحمل قياديّين بالفطرة، فهم يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعيّ، وهو ما يجعلهم ينجزون مهامهم بنجاح بالغ، كما أنهم قادرون على صنع الفرص لأنفسهم ولغيرهم ولا يجلسون فقط لانتظار الفرص كي تطرق أبوابهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر بمنزلك الخامس يعدك اليوم بمناخ مهني جيد.. تعمل بحماس وتحصل على التقدير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تتمتع اليوم بكل الطاقة، وقد تجد الحياة سلسة إذا تعاملت بمرونة مع الأحباب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.