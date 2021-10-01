حظك اليوم برج الحمل السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يسعى بشكل دائم لتحقيق أهدافه وأحلامه التي يتمنى تحقيقها، كما أنه يتميز بكونه دقيق في تنفيذ المسئوليات التي يتم إسنادها إليه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

رغم الضغوط.. الفلك يمدك اليوم بحماس كبير وتشعر بتجدد الحياة، فقط ادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر في منزل الحب يولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.