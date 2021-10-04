زيادة معدلات التطعيم باللقاحات بالجهاز الحكومي إلى 73% بأسوان

مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وبدء فترة الذروة المتوقعة للموجة الرابعة، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع خلية إدارة الأزمة لمتابعة الوضع الحالي لانتشار الفيروس، وسبل مواجهته، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتعليمات الأخيرة في هذا الشأن لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وخاصة مع الإستعدادات للعام الدراسى الجديد والذى يتزامن مع بدء الموسم السياحى.

وحضر الاجتماع كل من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بجانب مديرى الصحة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف وممثل الكنيسة والإسعاف والطب الوقائى والتأمين الصحى، إضافة إلى مديرى مستشفيات أسوان الجامعى والتخصصى العام.

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف التثقيف المجتمعى في المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، مع التطهير والتعقيم المستمر، بجانب استثمار طابور الصباح والحصة الأولى واللوحات الإرشادية والأنشطة الشبابية والرياضية في توضيح أهمية التطعيم باللقاحات والإلتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدارس ومراكز الشباب والأندية.

زيادة أسرّة الرعاية المركزة

ووجه إلى العمل على زيادة آسرة الرعاية المركزة بعد وصول نسبة الإشغال إلى 80 %، بينما لا تتجاوز الـ50% في الأسرّة الداخلية بـ 12 مستشفى مخصص للعزل بإجمالي 468 سريرا، إضافة إلى أسرّة المستشفى الجامعى، بالتوازي مع الإسراع في تشغيل مستشفى الباطنة بها بواقع 34 سريرا، وبما لا يؤثر على تقديم الخدمات الطبية في الأقسام الأخرى بجميع المستشفيات، ويتواكب أيضا مع تشغيل سيارات الإسعاف لنقل المشتبه فيهم والمصابين والعمل على التطهير والتعقيم الدورى لها.

زيادة تطعيم لقاحات كورونا

وكشف أشرف عطية عن أن زيادة معدلات التطعيم بلقاحات كورونا داخل المصالح والهيئات الحكومية والشرطية إلى 73%، كما وصل إجمالي المواطنين الذين حصلوا على جرعات التطعيم إلى 170 ألف مواطن بما يعكس ثقة الأهالى في فعالية اللقاحات، ولاسيما بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية، علاوة على 11 مركزا ثابتا.

وشدد على ضرورة استكمال التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالمدارس والجامعة والمنشآت السياحية والهيئات الحكومية، مع منع دخولهم لمواقع عملهم في حالة عدم حصولهم على الجرعات بنهاية نوفمبر المقبل.

تشديد الرقابة على العيادات

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، التي تتعامل مع حالات كورونا للتأكد من التزامها بالبروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة بعيداً عن العشوائية لمنع تدهور هذه الحالات ووصولها إلى مرحلة حرجة، وهو الذى يتكامل مع الاهتمام بحالات العزل المنزلى وتوفير احتياجاتها من الأكسجين والأدوية، مطالبا بزيادة جرعات التدريب للأطقم الطبية التي تتعامل مع حالات كورونا داخل المستشفيات الحكومية والجامعية.