صحة أسوان: التسجيل والحصول على اللقاح خلال 15 دقيقة وبدون قوائم انتظار

قال الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، إن حملة «معا نطمئن .. سجل الآن» بدأت أمس الجمعة، في المحافظة، وتستمر لمدة شهر.

إجراءات مكثفة للتطعيم بلقاح كورونا

وأضاف عماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر قناة «صدى البلد»، أن وزارة الصحة والسكان، اتخذت إجراءات مكثفة حتى الآن: «المحافظات كلها تحتوي على مراكز لقاح، كما نقدم خدمة جديدة وهي التسجيل، حيث نصل إلى المواطنين في قراهم ومراكزهم عن طريق قافلة متنقلة، ومن لم يقم بالتسجيل يمكنه التسجيل والحصول على اللقاح في فترة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة، ومن سجل ولم يحصل على موعد لتلقي اللقاح رغم التسجيل يتوجه إلى المراكز الثابتة لإعادة التسجيل والحصول على موعد جديد لتلقي اللقاح في نفس الوقت».

كل أنواع اللقاحات متاحة في المراكز بمحافظة أسوان

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن الإقبال كبير من الأهالي للحصول على اللقاحات ورغم ذلك لا توجد قوائم انتظار: «لدينا كل أنواع اللقاحات، والوزارة وفرتها في كل المراكز الثابتة والعربات المتنقلة، وأي مواطن يمكن أن يحصل على أي جرعة وفقا لرغبته لكن الفرق الطبية تقدم المشورة له، ثم يقرر المواطن في النهاية اللقاح الذي سيحصل عليه، وإذا لم يحصل المواطن على اللقاح المناسب له في حالة السفر، فإنه يعيد التسجيل ويحصل على اللقاح المناسب للدولة التي سيسافر لها».

وأشار إلى أن المحافظة بها 5 مراكز ثابتة، بكل منها مكتب ثابت يستخرج شهادة الـ«QR code» وبعد الحصول على اللقاح يجري تسجيل المواطن على السيستم، ويحصل المواطن على الشهادة بعد نصف ساعة.