جامعة أسوان تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ48 لـ نصر أكتوبر المجيد.

ملحمة تاريخية خالدة في أذهان المصريين

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن انتصارات أكتوبر المجيدة تعد ملحمة تاريخية خالدة في أذهان المصريين ووجدانهم، هذا يوم النصر العظيم الذي أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشًا قويًا يحميها.

كما تقدم الدكتور أيمن عثمان بالتهنئة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياداتها وراعي نهضة مصر الحديثة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

تنمية شاملة ومشروعات قومية لبناء الدولة الحديثة هو ثمار انتصارات أكتوبر

وأكد على أن ما تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف المجالات، من تقدم وتنمية شاملة ومشروعات قومية لبناء الدولة الحديثة، هو ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة.

على جانب آخر، واصلت الأجهزة المعنية جهودها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن إزالة الإشغالات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بنطاق حي جنوب.

وقد نجحت فعاليات الحملة في غلق وتشميع ٩ محلات بطريق السادات ومنطقة المحمودية لإداراتها بدون ترخيص ، بجانب رفع 1200 حالة إشغال طريق شملت مصادرة 150 كرسيا و75 تربيزة و 14 ثلاجة عرض، و25 جالون بويات متنوعة، و12 جهاز كهربائي، و15 ميزانا، حيث تم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، كما تم ضبط 20 كرتونة مأكولات مختلفة وتم توريدها لمؤسسات دار البنين والبنات، وقد شارك في فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة ورئيس حي جنوب وشرطة المرافق مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات الوحدة المحلية .