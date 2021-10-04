رحلة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم من الكشف الطبي حتى التسليم

قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الشخص ذوي الإعاقة سيحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال فترة من 25 إلى 35 يوما، منذ وقت تقدمه للحصول على الكارت وحتى الحصول عليه، لافتا إلى أن الشخص سيقوم بالحجز وتحديد موعد الكشف الطبي، ثم تظهر نتيجة الكشف الطبي خلال 10 أيام، وربطها في مكاتب التأهيل، نتيجة للربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

التوصيل من يوم إلى يومين بالمحافظات القريبة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب التأهيل بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي، تأخذ مدة كحد أقصى 10 أيام، وفي حال قبول الشخص، يتم إرسال بياناته لشركة الطباعة، التي تستغرق 7 أيام عمل فعلية في شركة الطباعة، ثم يتم إرسالها لشركة التوصيل المنزلي «الهوم ديلفري»، بحد أقصى 7 أيام، لافتا إلى أنها في المحافظات القريبة يستغرق التوصيل من يوم إلى يومين، وقد يصل إلى 7 أيام في حلايب وشلاتين.

الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مستمرة في المرحلة الثانية

ولفت مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إلى أنه من المتوقع أن يتقدم نحو 3 ونصف مليون إلى 4 ملايين من ذوى الإعاقة، في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لم تنته، قائلا: «الإعاقات الشديدة والبالغة الشدة مستمرة معنا في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة».

وأشار إلى أن الإعاقات شملت «اضطراب طيف التوحد، اضطراب فرط الحركة، الجذام، متلازمة داون، فقد البصر التام، طيف التوحد، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعدد، فقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، صغر أو كبر حجم الرأس، ضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي، ضعف الأبصار حيث تم استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل، شلل الأطفال في طرف واحد».

حوكمة الإجراءات والربط الشبكي لمنع التحايل

وأوضح أن المنظومة تعمل على حوكمة الإجراءات، والربط الشبكي، يساعد على الحوكمة، ومنع التحايل، مشيرا إلى أن هناك أسس تمت على يد خبراء للتقييم الوظيفي لذوى الإعاقة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منتحل لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.