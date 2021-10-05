حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنّه شخصية متجددة، تكره الروتين، ولديه ثقة كبيرة بالنفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وموقفك المالي ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

رغم التشوش، الشمس والمريخ في منزل العلاقات وقد يدفعك ذلك لتوطيد علاقات عائلية وعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.