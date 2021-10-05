حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج العذراء جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيدًا عن الفوضى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة، وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس يساعدك اليوم على فرض إرادتك ورغباتك بكل ذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.