«المركزي» يمد فترة السداد على مبادرة التمويل العقاري إلى 25 عاما

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، واستمرارا لدعم القطاع العقاري والمواطنين، قام البنك المركزي بإصدار توجيهاته ببعض التعديلات على مبادرة التمويل العقاري بعائد 8% لمتوسطي الدخل، من بينها مد فترة التمويل لمدة تصل إلى 25 عاما.

مساندة القطاع العقاري

واستمرارا للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد، ودفع عجلة الإنتاج، ونظرا لأن النهوض به سينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة، فقد قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة

وسعيا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر، واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض؛ فقد تقرر أيضا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.