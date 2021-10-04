حقيقة عطل رادارات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: شائعة أطلقها قائد سيارة

مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، كان سببا في تحرك أجهزة وزارة الداخلية لفحص مضمونه، والتأكد مما جاء فيه، حول حقيقة عطل رادارات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث تبين من خلال الفحص والتحري، أن المعاومة المتداولة ترجع لعام 2018، وأنه تم استدعاء المواطن الذي أذاع هذه المعلومة، وتبين بعد مراجعة توكيل السيارة التابع له، أن بها عداد للميل وآخر للكيلو متر، وهو أمر كان يجهله، واعتذر للأجهزة الأمنية، ووجه لها الشكر على سرعة الاستجابة والاهتمام بشكواه والتأكد من سلامة أجهزة قياس السرعة على الطرق السريعة.

حقيقة عطل رادارات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

البداية جاءت من بيان، أعلنته أجهزة وزارة الداخلية، وقالت فيه إنها رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، زعم خلاله أحد الأشخاص بوجود عطل بالرادارات الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وقال في المقطع المتداول إن الرادار يُعطي قراءة لسرعة السيارة أعلى من الفعلية بمقدار 40 كيلو مترا أو أكثر، وذلك عقب استيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقررة.

مقطع من 3 سنين

وبفحص ما جاء بمقطع الفيديو، تبين أن الواقعة ترجع إلى عام 2018، وأن الرادارات الكائنة بالمنطقة المشار إليها بحالة جيدة من الناحية الفنية وذلك عقب فحصها من المتخصصين.

التوصل لقائد السيارة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من التوصل لقائد السيارة القائم على تصوير مقطع الفيديو، وبمناقشته أكد قيامه بتصوير مقطع الفيديو المتداول، أثناء سيره بالسيارة المملوكة له، بسبب استيقافه مرتين لتجاوز السرعة المقررة، ظناً منه أنه قام بتثبيت السرعة الخاصة بسيارته وفقاً للسرعة القانونية المحددة.

تعليقات على الفيديو تكشف اللغز

وأضاف قائد السيارة، مُصور الفيديو، أنه وبعد تداول الفيديو، والبحث في التعليقات بمواقع التواصل الإجتماعي، التي تضمنت احتمالية تثبيته السرعة على عداد الميل وليس الكيلو متر، وعند قيامه بمراجعة الوكيل الخاص بسيارته، تبين له وجود خاصية بالسيارة لم يكن يعلم بها وهى أن السيارة بها عداد سرعة بالميل وآخر بالكيلو متر.