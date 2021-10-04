محافظ أسوان: فتح التظلمات على القبول بمدارس التمريض

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستقبال جميع التظلمات على نتائج القبول بمدارس التمريض، وذلك بعد فتح باب التظلم في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمقر مديرية التربية والتعليم، لإتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع الطلاب، بعد ورود شكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن نتيجة الناجحين في اختبارات القبول لمدارس التمريض.

محافظ أسوان يتوعد بمعاقبة المتسببين في حالة ثبوت تلاعب بنتائج القبول

وأصدر محافظ أسوان توجيهاته بأنه في حالة ثبوت أي خلل أو تلاعب في النتائج المعلنة داخل مدارس التمريض ومديرية الشئون الصحية، ستتم المحاسبة الرادعة للمتسببين في ذلك إدارياً ومالياً، موضحاً أنه سيتم المواجهة الحازمة لأي شخص يعمل على إثارة البلبلة والتشكيك دون سند قانوني، وهو الذي يتوازى مع نشر الورقة الامتحانية للطالب المتقدم بالتظلم على الصفحة الرسمية للمحافظة، تأكيداً للعدالة والشفافية والمصداقية.

توجيهات بصيانة التماثيل بأسوان لإضفاء المظهر الجمالي

من جانب آخر، وجه محافظ أسوان المسئولين في مختلف الجهات المعنية بالقيام بتنفيذ أعمال تنظيف وصيانة التماثيل في مختلف مراكز المحافظة، من خلال لجنة متخصصة، ومنها تمثال «عباس محمود العقاد»، في مدينة أسوان، بعدما رصد المحافظ وجود بعض الأتربة عليه، أثناء جولته الميدانية المفاجئة بالمنطقة الأسبوع الماضي، على أن يتم تنفيذ أعمال التنظيف أيضاً على باقي التماثيل، بهدف إظهارها بالشكل اللائق، وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي المطلوب عليها، بما يتناسق مع أعمال التطوير والميادين الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والأثار أعلنت، في وقت سابق أمس الأحد، عن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، وأن هذه الأعمال تتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام، بحيث تستمر على مدار شهر كامل.

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة، باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف، أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إظهار الألوان بشكلها الأصلي.

وتضم محافظة أسوان مجموعة من أبرز التماثيل، منها تمثال الدكتور مجدي يعقوب، في ميدان مصر للطيران سابقاً، وتمثال الأديب الراحل عباس العقاد، في مقبرته الواقعة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون.