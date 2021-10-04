رابط موقع التحويل بين الجامعات والخطوات وطريقة التقديم

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، يسارع العديد من الطلاب إلى التحويل بين الكليات 2021- 2022، في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وخطوات ذلك قبل بدء العام الدراسي المقرر له 9 أكتوبر 2021. وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، رابط موقع التحويل بين الجامعات وضوابط وشروط التحويل.

موقع التحويل بين الجامعات

على الطالب الراغب في التحويل، الدخول على رابط موقع التحويل بين الجامعات من خلال الضغط هنا.

ضوابط التحويل بين الجامعات

- لابد أن يكون الطالب مستوفيا لنسبة القبول في تنسيق الكليات 2021، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- من قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب.

- ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية، وهي للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات، وسنتان دراسيتان بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات.

- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية، أو تم فصله من الجامعة المحول منها.

- ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها، عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

- يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية.

- أن يتم الموافقة على تحويله من قبل الكلية التي يريد التحويل إليها وأن يكون مستوفيا الشروط وأن يتجاوز اختبار القدرات في حال وجودها.

خطوات التحويل بين الجامعات

- يدخل الطالب على موقع التحويل بين الجامعات عبر الرابط المذكور أعلاه، ثم عليه أن ملء استمارة طلب التحويل الإلكتروني وكتابة بياناته المختلفة.

- ثم عليه طباعة الاستمارة

- وبعد الموافقة يتم الذهاب بها إلى مكتب التحويلات بشؤن الكلية، ثم الحصول على إذن الدفع من الجامعة وسداد المستحقات.