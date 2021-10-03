كيفية طباعة بطاقة الترشيح 2021 لطلاب تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك للطلاب الذين سجلوا رغبات المرحلة من طلاب المرحلة الثالثة والطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات من المرحلتين الأولى والثانية، موضحة الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها بعد إعلان نتيجة التنسيق مباشرة وتقبل الرغبة، وتتمثل في البدء لطباعة بطاقة الترشيح 2021، وبعدها التوجه خلال 72 ساعة للكلية المرضح لها الطالب لتقديم الأوراق والملفات الخاصة بعملية التقديم واستكمال إجراءات الالتحاق.

خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021: تعرف عليها

وعن خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021 للكليات سواء لطلاب تنسيق المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تقليل الاغتراب أو طلاب الشهادات الفنية المختلفة «تنسيق الدبلومات» والطلاب الحاصلين عن شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، أوضحت وزارة التعليم العالي أنه يجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وبعدها يذهب إلى نتائج «المرحلة التابع لها»، ويدخل رقم جلوسه والرقم السري للاستعلام عن نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة المسجل بها، وبعد ظهور النتيجة يضغط على «أيقونة» طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها.

طباعة بطاقة الترشيح 2021: يجب الاتصال بالإنترنت

وفي إطار متابعة خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021، يجب أن يكون جهاز الحاسب الآلي متصل بطابعة والإنترنت مباشرة لطباعة بطاقة الترشيح مع الاحتفاظ بنسخة منها، وضمها لوراق التقديم التي يتم إلحاقها بالملف، حيث سيتم الاستعانة ببطاقة الترشيح فترة زمنية بسيطة للدخول للجامعة حال تأخر استخراج كارنيه العام الجامعي، ويتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية لكل طالب بعد انتهائه وفقاً لرغبته، فإذا كان يرغب في التحويل بين الكليات يجب عليه انتظار النتائج النهائية وفي حال استقراراه على اختيار الكلية المرشح لها يجب طباعة بطاقة الترشيح والتقدم للكلية للالتحاق بالجامعة.