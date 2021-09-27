تعرف علي آخر موعد للتحويل بين الكليات والجامعات للعام الدراسي2021-2022

ينتهي اليوم تسجيل رغبات تنسيق الجامعات الحكومية 2021، وذلك بغلق باب التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للطلاب الناجحين من امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة هذا العام، علي أن يتم الكشف عن إعلان نتيجتها خلال 72 ساعة بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه، يبحث الآلاف من الطلاب عن آخر موعد للتحويل بين الكليات 2021- 2022 في الجامعات الحكومية والخاصة و الأهلية، خاصة بعد قرب انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل 9 أكتوبر، والتي كشف عدد من رؤساء الجامعات عن قرب انتهائها.

آخر موعد للتحويل بين الكليات 2021- 2022

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن مكاتب شؤون الطلاب المختلفة بالكليات تواصل حاليا استقبال ملفات وأوراق التقدم لجميع الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق، للالتحاق بالكليات أو التقدم للتحويلات التي تختلف من جامعة لجامعة، موضحين أن التقدم بالأوراق للالتحاق بالكليات مستمر حتى نهاية الشهر الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد 2021، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنسيق الجامعات لشهادات الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات.

استمرار التقديم والتحويلات بالجامعات الخاصة

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة شددت علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال أعمال التقديمات للطلاب المرشحين بمختلف الكليات، بجانب استمرار فتح باب التحويلات حتى مطلع الشهر المقبل، و ذلك حتي آخر موعد للتحويل بين الكليات 2021- 2022 المقرر أن يكون الأول من أكتوبر، موضحا أنه عقب تقديم أوراق الالتحاق بالكليات يتم توجيه الطلاب إلي عيادات لإجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب و من ثم تطعيم الجميع بلقاح فيروس كورونا.

وقال الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن التقديمات بالجامعات الخاصة مستمرة حاليا وبصورة مباشرة وكذلك التحويلات إليها، موضحا أن آخر موعد للتحويل بين الكليات 2021- 2022 يكون مع بداية العام الدراسي الجديد و ذلك حتى يتم الانتهاء من تسكين كافة الكليات بالطلاب.