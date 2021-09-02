تعرف على شروط التحويل بين الجامعات المصرية 2021-2022

بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد2021، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يبحث عدد كبير من الطلاب عن شروط التحويل بين الجامعات المصرية 2021-2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى عبر موقعها الرسمى قواعد التحويل بين الكليات، وشروط التحويل الذى يبدأ بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، «إلكترونيًا»، من خلال موقع التنسيق، حيث يمكن للطالب التحويل من جامعة إلى آخرى.

ووضعت وزارة التعليم عدة قواعد و شروط للتحويل بين الجامعات المصرية 2021-2022 بنحو:

التحويل إلى كلية غير مناظرة بين الجامعات المصرية

أكدت وزارة التعليم العالي أن التحويل إلى كلية غير مناظرة يتم وفق مجموعة من الخطوات بنحو:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في نفس منطقته، بشرط توافر مايلى:

- أن يكون الطالب الراغب فى التحويل، حاصلا على الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام وانتساب».

- استيفاء قواعد القبول بالكلية التى يرغب فى الحصول عليها، والتي تتمثل في نجاح الطالب في اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

التحويل إلى كلية مناظرة

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه من شروط التحويل بين الجامعات المصرية 2021-2022 ، إتاحة التحويل للطالب إلى كلية مناظرة وفق مجموعة من الشروط الآتية:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات للكلية المطلوب التحويل إليها.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول «الانتظام والانتساب الموجه» يتم لحالتين أساسيتين هما:

- حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتظام» ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل وفقا للآتي:

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام «الانتساب الموجه» فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام «الانتظام».

- حال حصول الطالب على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام «الانتساب الموجه».