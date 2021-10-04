«السجيني»: نعمل على وضع لائحة لقانون إدارة وتنظيم المخلفات

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة الماضية كان البرلمان يعمل على القوانين التي تحتاج إلى لوائح تنفيذية، مثل قانون إدارة وتنظيم المخلفات بأنواعها المختلفة، مثل المخلفات الزراعية، والصناعية، والخطرة، وغيرها، ونجحوا في إصدار القانون في آخر أسبوع في دور الانعقاد الماضي، لذلك فإن اللجنة تعمل على وضع لائحة له، معقبًا: «حل مشكلة النظافة أمر مهم كثيرًا، والمنظومة الجديدة للنظافة على مائدة مؤسسة الرئاسة، ولن يحدث أي تحريك للرسوم قبل تسكين الشركات وبدء عملها».

قانون تراخيص المحال التجارية

وأضاف «السجيني»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن الملف الآخر الذي يعملون عليه هو وضع لائحة لقانون تراخيص المحال العامة، مشددًا على أن تطبيقه يحتاج إلى تعاون وسائل الإعلام.

التوافق بين الأحزاب في انتخابات المحليات

أما عن قانون الإدارة المحلية، فأشار إلى أن اللجنة انتهت منه في دور المجلس السابق، ولكي تعمل فيه اللجنة من جديد يحتاج إلى خطابًا رسميًا من الحكومة، مشددًا على ضرورة توافق القوى السياسية لتحديد موعد لإجراء انتخابات المحليات، وأن يكون هناك مستوى رقابيًا في المحليات في كل المناطق، لمساعدة المحافظين وإحكام الإنفاق والجودة، وهذا يحدث عندما يكون أعضاء هذا المجلس على قدر كبير من النزاهة والجودة.

وشدد على أنه ليس المهم أن يكون حزب الأغلبية، وهو حزب مستقبل وطن أن يكون جاهزًا للانتخابات لأنهم بالفعل جاهزون، ولكن المهم أن يكون باقي الأحزاب جاهزين.

ولفت إلى أن مواصفات المجلس الحالي تختلف تمامًا عن المجلس السابق، وكل منهما يواجهة تحديات مختلفة، والمجلس الحالي يحارب للحفاظ على مكتسبات معركة التنمية، ولكن في أوقات سابقة كانت المشروعات القومية مجرد أحلام، والآن أصبحت موجودة على أرض الواقع، مثل العاصمة الإدارية والعلمين، وغيرها من المشاريع.