خطوات التسجيل للمتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الأزهر 2021

كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة تنسيق الأزهر 2021، حيث تم الإعلان عن ظهور النتيجة رسميا، ظهر اليوم، وذلك قبل أيام من بدء الدراسة في الجامعات المصرية.

وبالنسبة للطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات، قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، خلال الأسبوع الجاري، وسيتم فتح التسجيل لمدة 48 ساعة فقط، وفقا لما جاء في المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة.

خطوات التسجيل لتنسيق الأزهر

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز خطوات التسجيل لتنسيق الأزهر بالنسبة للمتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى والثانية.

ويمكن التسجيل في تنسيق الأزهر، بالنسبة لمن تخلف عن تسجيل رغباته في المرحلة الأولى والثانية من خلال الضغط هنا.

خطوات التسجيل في تنسيق الأزهر

1ـ يتم التسجيل من خلال الدخول على موقع التنسيق من هنا.

2ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد.

3ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في صورة بيان النجاح.

4ـ سيظهر للطالب جميع الكليات المتاحة.

5ـ بعد ذلك يتم اختيار الرغبة والكلية التي تريد الالتحاق بها وكليات أخرى بالترتيب ثم اضغط على زر «إضافة».

6- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

7- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر «الخطوة التالية».

8ـ انقر على الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط «اضغط هنا لتعديل الرغبات».

9 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي وبعد ذلك يتم الضغط على زر «التسجيل».