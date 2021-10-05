حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الجدي بإخلاصه العميق، فهو على استعداد لمساعدة الآخرين، كما يمكن الاعتماد عليه عند الصعاب أو المشكلات، فهو يدافع عن غيره بكلّ طيبة قلب بغض النظر عما سيعود عليه من نتائج.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم معاكسة الشمس.. القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مناسبا للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك، وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس يعدك بيوم رائع فلكيا وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.