حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج الدلو شخصية اجتماعية ويحب الانخراط بالمجتمع المحيط به، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، والتعرف على أشخاص جدد باستمرار، كما ويمتلك قلباً كبيراً يحب كل من حوله، ويحاول مصارحة من يحبهم بمشاعره تجاههم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.