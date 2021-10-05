حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف رجل برج الحوت بأنه إنسان مبدع، وحساس، وعاطفي، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، ويعتقد رجل برج الحوت أن السبيل للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي يكون من خلال تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

قد تشعر ببعض الإرباك والتوتر، وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولا تتسرّع، وكن مرنا في علاقتك بالأهل لتجد حلا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر بمواجهة برجك قد يهدد علاقتك بشريك حياتك، تمهل وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.