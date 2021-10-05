أهالي الأقصر من غير «واتس» و«فيس»: راحة ذهنية.. بس مضطرين نستخدمه

عطل مفاجئ في عدد من شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت منها «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستجرام»، وأعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من توقف المنصات فجأة على الإنترنت حول العالم، الوضع لم يختلف كثيرًا في الأقصر، إحدى محافظات الصعيد، بل اعتبر البعض من رواد فيسبوك وواتس آب من أهالي الصعيد إن حدوث العطل فرصة للاستغناء عنه والتأكد من قدرتهم على التعود على غياب هذه المنصات التي أثرت على حياتهم بشكل سلبي، فيما اعتبر آخرون أن حياتهم لا يمكن احتمالها بدون تلك المنصات.

«راحة ذهنية» بسبب توقف المنصات

توقف المنصات الاجتماعية أعطى فرصة كبيرة للأشخاص للحصول على راحة ذهنية في الساعات الأخيرة، وزاد تركيز الأشخاص مع أصدقائهم وعائلاتهم في المنازل، بحسب قول أشرف الهلالي، أحد أبناء الأقصر، لـ«الوطن»، مضيفا أن البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصيب بالقلق نتيجة توقف الخدمة خاصة من مستخدمي واتس آب فالكثير من الأشخاص لديهم التزامات وأعمال ارتبطت بشكل كبير بـ واتس آب.

«يشغل الوقت.. لكن مضطرين نستخدمه»

آية عبد الحميد، طالبة في الصف الثالث الثانوية، أكدت أن توقف «واتس آب»، أثر بشكل كبير عليها وعلى استذكار دروسها في ظل اعتماد التعليم الثانوي في الفترات الأخيرة على شبكة الإنترنت بشكل كبير، من خلال إرسال بعض من المواد الدراسية على «واتس آب»، لافتة إلى أن حياتها أفضل من غير وجود «واتس آب» و«فيسبوك» في الحياة اليومية، رغم كونه يكسر الملل ويشغل الكثير من الوقت لديها ولدى أصدقائها، معبرة «من غيره أحسن طبعًا، لكن مضطرين نستخدمه بيكسر الملل».

عطل مفاجئ بـ«واتس آب وفيسبوك وإنستجرام»

وفي مساء أمس الاثنين، أصاب منصات التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك»، و«واتس آب»، و«إنستجرام» عطل فجائي، واشتكى الكثير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على تلك المنصات بعدم القدرة على استخدام التطبيقات والتواصل مع الآخرين عبرها، هذا بدون وجود سبب واضح لحدوث العطل، كما لم يتم الإعلان عن سبب العطل من قبل أي من الجهات.

وكان موقع «داون ديتيكتور»، وهو موقع متخصص في تتبع الأعطال الخاصة بالشبكات الاجتماعية، عن حدوث أعطال وتوقف خوادم شركة «فيسبوك» عن العمل، بالتالي أثر ذلك على موقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تطبيقي «إنستجرام وماسنجر»، وأدى ذلك أيضًا إلى توقف تطبيق «واتس آب» المملوك للشركة نهائيا متأثرا بهذا العطل المفاجئ.