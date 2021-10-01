البورصة الأمريكية «في النازل»:تراجع «ستاندرد أند بورز 500» و«داو جونز»

انخفضت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، والذي يضم أكبر 500 سهم في بورصة نيويورك، 53.22 نقطة «1.22%»، ليسجل 4306.24 نقاط، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

تراجع مؤشر«ناسداك المجمع» بـ 68.14 نقطة

وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي»، 556.48 نقطة بما يعادل 1.62%، ليحقق 33834.24 نقطة، فيما أغلق مؤشر «ناسداك المجمع» على تراجع بـ 68.14 نقطة أو 0.47%، ليسجل 14444.30 نقطة.

تراجعت العقود الآجلة لـ «خام برنت» تسليم نوفمبر 12 سنتا

وفي سياق آخر، تراجعت العقود الآجلة لـ «خام برنت» تسليم نوفمبر ،12 سنتا بما يعادل 0.2% لتبلغ عند التسوية 78.52 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبه، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 20 سنتا أو 0.3% ليبلغ سعر التسوية 75.03 دولارا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قالت في وقت سابق، في تقرير شهري إن إنتاج البلاد من النفط الخام، ارتفع 31 ألف برميل يوميا في يوليو الماضي إلى 11.307 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الارتفاع جاء في وقت زاد فيه إنتاج الخام في تكساس 28 ألف برميل يوميا في ذلك الشهر.

من جانبه، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الخميس، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اعتزم مناقشة أسعار النفط المرتفعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» جين بساكي، إن سوليفان خطط لمناقشة المسألة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم تقدم تفاصيل المحادثة.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية، إن سوليفان، أكد في اجتماع مع السعوديين، أهمية تهيئة الظروف لدعم التعافي الاقتصادي، مضيفا أن واشنطن تواصل التحدث إلى الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، حول أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة «النفط الفنزويلية»، ويليس رانخل، إن الشركة ستستخدم شحنة من المكثفات الإيرانية وصلت البلاد الأسبوع الماضي لتعزيز الإنتاج في 3 مشاريع رئيسية للخام الثقيل جدا «بتروسيدينو» و«بتروبيار» و«بتروليرا سينوفنسا»، وهي 3 من أكبر مشروعات الشركة، مضيفا إن هناك العديد من الآبار غير النشطة بسبب نقص مواد التخفيف وسعيد فنزويلا تنشيط الإنتاج.

شركة النفط اليمنية ترفع أسعار وقود السيارات بنحو 21%

عربيا، قال مسؤول بشركة النفط اليمنية الحكومية في العاصمة المؤقتة «عدن»، أمس الخميس إن الشركة رفعت أسعار وقود السيارات بنحو 21%، وسط أزمة خانقة مستمرة منذ أيام في المشتقات النفطية بالمدينة الواقعة جنوب البلاد.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه بموجب القرار الذي كان من المقرر أن يسري من مساء أمسي الخميس ، يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 14800 ريال «13 دولارا» من 12200 ريال.

وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني تمنح الإمارات تصنيفا مبدئيا عند «أيه أيه 2»

وفي الإمارات، منحت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، أمس الخميس، الإمارات تصنيفا مبدئيا عند «أيه أيه 2» لبرنامجها العالمي الجديد للأوراق متوسطة الأجل، والذي سيسمح لـ أبوظبي بجمع ديون بصفتها الاتحادية للمرة الأولى.