مقتل فلاح في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بالجيزة

لقي فلاح مصرعه إثر التعدي عليه بالضرب بزجاجة مشروبات غازية في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة الصف في محافظة الجيزة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار المتهم.

بداية الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة الصف بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فلاح يدعى "فريحة ر م"، 35 سنة، ومقيم بالصف، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في الجمجمة إثر التعدي عليه بزجاجة مياه غازية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وأيدها، وأضاف بأنه كان في حاله دفاع عن النفس حيث أن المجني عليه كان يريد التشاجر معه والتعدي عليه فقام هو بمبادرته بالتعدي عليه بإصابته التي أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

3 متهمين يقتلون شابا حاول الدفاع عن شقيقته من التحرش

وفي سياق منفصل، أنهى 3 متهمين حياة شاب في منطقة أبو النمرس بالجيزة بالتعدي عليه بالضرب بحجر كبير على رأسه، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته من تحرش المتهمين بها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.