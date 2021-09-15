شاب يشنق نفسه بعد إصابته بمرض نفسي في أبو النمرس

قرر شاب التخلص من حياته بالإنتحار شنقا في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وإحتمالية وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالها.

أصيب بمرض نفسي وعانى من العزلة فقرر الإنتحار

تلقي مأمور مركز شرطة أبو النمرس بانتحار شاب داخل منزله في دائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي محمود جمعة محمد محمد في العقد الرابع ومقيم في أبو النمرس معلقة في غرفة نومه ، وبالفحص تبين عدم وجود اصابات ظاهرية بالجثة ، وكشفت التحريات أن المتوفي في الفترة الأخيرة أصيب بمرض نفسي جعله يميل إلي العزله، وكان دائم الجلوس بمفردة وعدم الخروج من منزله لعده أيام ، وأضافت التحريات بأنه يوم الواقعة لم يخرج المتوفي من حجرة نومه، وعند دخول أحد أفراد أسرته للإطمئنان عليه شاهده معلق في سقف غرفة نومه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاه سقطت من الطابق الخامس في بولاق الدكرور

ومن ناحية أخرى كشفت تحريات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور غموض مصرع فتاه عقب سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة ، وبالفحص تبين انها تدعي أصاله م ع 16 سنه ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وإستدعاء أسرتها لسماع أقوالها.