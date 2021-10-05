دراسة حديثة: انخفاض فعالية لقاح فايزر للنصف بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

أكدت دراسة حديثة أن فاعلية لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد انخفضت إلى 47 % من 88 % بعد 6 أشهر من تلقى الجرعة الثانية.

وأوضحت بيانات الدراسة والتي نشرتها دورية «لانسيت» الطبية، أن فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو تسبب الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، أظهرت أنه يستمر فعالا بنسبة 90 % لمدة 6 أشهر على الأقل حتى في مواجهة سلالة دلتا الأكثر والأسرع انتشارًا

انخفاض فعالية لقاح فايزر لـ47 % بعد 6 أشهر من تلقى الجرعة الثانية

أظهرت بيانات الدراسة أن فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة دلتا الأسرع انتشارًا كانت 93 % بعد الشهر الأول لتلقى اللقاح، ثم انخفضت إلى 53 % بعد أربعة أشهر.

كما انخفضت فاعلية اللقاح في مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا إلى 67 % من 97 في %

وأوضح باحثون إن السبب هو تراجع فاعلية لقاح فايزر مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

واستندت إلى الدراسة وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر.

إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح فايز

يشار إلى أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح فايزر- بيونتيك لكبار السن وبعض الأمريكيين الأكثر عرضة للعدوى، فيما طالب العلماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية للحاصلين على اللقاح.

في السياق أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 235 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العالم إلى أكثر من 235 مليون إصابة

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بـ703.278حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.852.204،وتأتى البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ598.152 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.478.546،تليها الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 448.997، وإجمالي إصابات 33.834.702.