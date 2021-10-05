وفاء عامر موظفة بالشهر العقاري في حكاية «إن كبر ابنك»

تخوض الفنانة وفاء عامر، تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل «زي القمر»، حيث تلعب بطولة حكاية تحمل اسم «إن كبر ابنك»، ومن المُقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وعلمت «الوطن» أنّ وفاء عامر، تُجسد دور موظفة في الشهر العقاري، لديها ابن حاصل على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات بالخارج، وانفصلت عن زوجها منذ 15 عامًا، فيما تتلقى عرضًا من قِبل رجل الأعمال بشأن الزواج منه، إلا أنها ستواجه مشاكل عدّة بسبب زوجها السابق.

أبطال «إن كبر ابنك»

حكاية «إن كبر ابنك»، من بطولة وفاء عامر، وناصر سيف، وأميرة العايدي، وشريف الغريب، وآخرين، وهي من تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

وفاء عامر تواصل تصوير «براءة ريا وسكينة»

يذكر أنّ الفنانة وفاء عامر تواصل تصوير مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، والذي توقف تصويره لأكثر من مرة، بسبب جائحة فيروس كورونا، والأزمة الصحية التي لاحقت الفنانة حورية فرغلي وسفرها في رحلة علاجية بالخارج.

وتقدم أحداث الفيلم وجهة نظر مغايرة عن قصة السفاحتين ريا وسكينة، إذ تبرأهما الأحداث من الجرائم التي ارتكبتاها، معتمدًا على عدد من الوثائق التاريخية، وذلك وفقا لمؤلف الفيلم السيناريست أحمد عاشور، وتجسد الفنانة وفاء عامر دور «ريا»، أما حورية فتجسد دور «سكينة»، وتحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من حوادث القتل التي نسبت إليهما.

وفاء عامر في «لحم غزال» مع غادة عبد الرازق

وشاركت الفنانة وفاء عامر، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل لحم غزال، مع الفنانة غادة عبد الرازق، حيث جرى تصوير العمل كاملًا في لبنان.