طلاب وأولياء أمور يحتفون ببراءة معلم من تهمة التحرش في بنها (صور)

احتفى العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة «مصطفى كامل»، الرسمية للغات ببنها، بمعلم برأته محكمة الجنايات من تهمة التحرش بعدد من طالبات المدرسة، بالطبل البلدي والزغاريد والورود، اليوم، أمام قسم ثان بنها في القليوبية.

كانت محكمة جنايات بنها، قضت ببراءة مدرس لغة إنجليزية، من التهمة الموجهة إليه بالتحرش وهتك عرض 13 طالبة بإحدى المدارس الخاصة ببنها، في القضية رقم 3500 لسنة 2021 قسم ثان بنها، والمقيدة برقم كلي 1310 لسنة 2021

جنايات بنها: البلاغات كيدية

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه تبين كيدية البلاغات المقدمة بحق المجني عليه مدرس بنها ، كما أن الوقائع محل الاتهام، مرت عليها أكثر من 7 سنوات، وجاءت كلها أقوال مرسلة لا دليل عليها، فضلا عن فحص الموضوع بمعرفة وزارة التربية والتعليم جهة عمل المجني عليه وتقصى الحقائق وانتهت إلى أنه حسن السير والسلوك والأخلاق ولم يوقع عليه أية جزاءات.

طلاب وأولياء أمور يتضامنون مع المدرس البرئ

وتضامن مع المدرس ما يزيد عن 300 طالب وطالبة خارج وداخل المحكمة، أشادوا بأخلاقه مؤكدين أنه حين الخلق، كما تبين أن السبب الرئيسى لتحريك الشكاوى والبلاغات تم عن طريق «بوست»، على مواقع التواصل الاجتماعى من خارج مصر وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، فبدأت الطالبات فى كتابة التعليقات عليه ومن هنا أثيرت القضية.

وكانت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، أمرت فى وقت سابق بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات بسؤال عدد من الفتيات الشاكيات اللائي اتهمن المدرس بالتحرش وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، أنهن اتهمن المدرس بالتحرش بهن فى فترات وأعوام سابقة خلال تلقيهن الدروس.

فيما أنكر المدرس المتهم بالتحرش كل الاتهامات، مؤكدًا أمام جهات التحقيقات، أن سبب الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات التي طردها من مجموعة درس خصوصى منذ عام ونصف العام.