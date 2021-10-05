الوطن تنشر جداول تسليم أراضي قرعة مقابر القاهرة والشروق والعبور

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جدول تسليم المقابر المسلمين والمسيحيين لمدن « القاهرة الجديدة، الشروق، العبور» والتي جرى إجراء القرعة العلنية لها، بمركز شباب التجمع الأول يوليو الماضي.

جهاز القاهرة الجديدة يعلن جدول تسليم المقابر

وأعلن رئيس جهاز المدينة، الفوز بعدد 1855 قطعة بأراضي مقابر للمسلمين لمدينة القاهرة الجديدة وعدد 450 قطعة أراضي مقابر للمسلمين بمدن « الشروق والعبور وبدر» وعدد 157 مدفن للمسيحيين، وجرت القرعة بحضور المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز، والمستشار محمد عصام الدين عضو مجلس الدولة، ونواب رئيس الجهاز.

وأكدت مصادر مطلعة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مواعيد ودفع الاستكمال واستلام قطع الأراضي، تحددت طبقاً لجداول التسليم للحد من الزحام، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين من المترددين على المركز التكنولوجي بجهاز المدينة، والتي تبدأ من يوم 20 أكتوبر الجاري، وتنتهي خلال مارس القادم.

قيمة المبالغ المستحقة لاستلام أراضي المدافن

وأوضحت المصادر، أن المبالغ المطلوب سدادها لاستكمال قيمة قطعة أرض المقابر تبلغ 39254 ألف جنيها، وأن المستندات المطلوبة لاستكمال شروط التسليم، كالتالي:

1- حضور المخصص له قطعة الأرض مع إحضار الآتي:

1- أصل بطاقة الرقم القومي.

2- أصل إيصال سداد المقدم.

3- أصل آخر إيصال سداد المياه لمحل الإقامة.

4- أصل سداد الأقساط المستحقة وقت السداد «الوحدات السكنية / الأراضي المخصصة حديثا».

غنيم: راجعنا بيانات المتقدمين للحجز قبل إعلان موعد القرعة

من جانبه أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال تصريحات خاصة «للوطن» أنه جرت مراجعة جميع بيانات المواطنين، للتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات على المتقدمين، وحذف الحاصلين على مدافن بالمدن الجديدة، وكل من خالف شروط التقديم، سواء بتقدم مستندات غير مطابقة أو غير مستوفاه، مشيرا إلى أن الجهاز بذل جهود مضنية لمراجعة المستندات التي تقدم بها المواطنين، حرصاً على صحة وسلامة الموقف القانوني لكل متقدم.

غنيم: تسليم جميع الفائزين بأراضي المقابر طبقاً للجدول

وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أجرى القرعة العلنية اليدوية لـ2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدن «القاهرة الجديدة، العبور، الشروق».

وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فتح باب الحجز لـ2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، لسكان مدن «القاهرة الجديدة العبور، الشروق» خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وأعلن أن التخصيص تم بنظام حق الانتفاع، حيث جرى تخصيص 1855 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و526 قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، وتخصيص 397 قطعة للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة العبور، و397 قطعة أرض للمسلمين، و113 قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق.