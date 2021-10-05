تدشين نصب تذكاري للشهداء وحملة إزالات وإقالة مسئول تنفيذي بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية عددا من الاخبار والأحداث على مدار 24 ساعة ماضية شملت البدء في بناء نصب تذكاري جديد لشهداء القليوبية، وشن حملة مكبرة علي التعديات بالخانكة وتسلم المحافظة سيارات جديدة لمنظومة النظافة.

«الوطن»، تستعرض أخبار محاظة القليوبية خلال 24 ساعة في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة

نصب تذكاري جديد لشهداء القليوبية في بنها

وأعلنت محافظة القليوبية، البدء في تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها اسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى.

ميدانيا، تابع المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، أعمال الانشاءات المدنية مشددا على دفع الأعمال والالتزام بالرسومات الهندسية والمواصفات القياسية المطلوبة وإنشاء نصب تذكاري يليق بشهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض على مساحة 1000 متر خلف مصنع الزيوت والصابون على مقربة من الرياح التوفيقي للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب من خلال التوسع في ترخيص عربات الطعام المتنقلة.

القليوبية تتسلم 5 سيارات قلاب لدعم منظومة النظافة

وتسلمت محافظة القليوبية 5 سيارات نقل قلاب سعة 50 طنا ماركة مرسيدس من الهيئة العربية للتصنيع، من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020، وجرى تسليمها لحي شرق والخصوص وحي غرب شبرا، بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وشدد المحافظ على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة ، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري واستمرار الدعم لتطوير المنظومة و تزويدها بأحدث المعدات.

إزالة 17 تعديا بالخانكة وإنهاء تكليف نائب رئيس المدينة

وخلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة الخانكة بحوض الزيني بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، أزالت الأجهزة التنفيذية 17 تعديا على مساحة 4 أفدنة.

وقرر محافظ القليوبية خلال الحملة إنهاء تكليف عبد المنعم عطية نائب رئيس مدينة الخانكة، نتيجة الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بشكل فوري وإزالة المخالفات في مهدها.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين مشيرا إلى زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات لإزالة أكبر قدر من المخالفات.